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Месси рассказал, насколько заслуженно Бензема выиграл «Золотой мяч» — 2021/2022

Месси рассказал, насколько заслуженно Бензема выиграл «Золотой мяч» — 2021/2022
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, насколько заслуженно нападающий Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» в сезоне-2021/2022.

«Бензема действительно заслужил это за отличный сезон и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», — приводит слова Месси Footmercato.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В последний раз аргентинец выигрывал престижный турнир в сезоне-2020/2021.

Ранее Месси вошёл в список 30 номинантов на «Золотой мяч» по итогам сезона. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.

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