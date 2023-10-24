Каземиро сожалеет о переходе в «МЮ». Клуб хочет подписать на его место 19-летнего Невеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает ошибкой своё решение о переходе в эту команду, сообщает El Nacional.

По информации источника, клуб недоволен выступлениями бразильца, а сам игрок также сожалеет о том, что покинул «Реал» и присоединился к команде, где существует нестабильность как на поле, так и за его пределами.

Отмечается, что руководство «дьяволов» рассматривает возможность подписания на место Каземиро 19-летнего игрока «Бенфики» Жоау Невеша.

Переговоры уже начались, португальцы хотят получить за своего футболиста не менее € 70 млн.

31-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В английской Премьер-лиге бразильский полузащитник сыграл 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.