Шалимов: в матче с «Динамо» на Дзюбе фол был, но не на красную карточку

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» (0:0).

«Интересная игра, несмотря на итоговый счёт.

У Тюкавина длинная серия без голов, но не все вопросы ему — он терпит, позицию держит, не убегает никуда в углы или в глубину, но проблема в том, что передач стало мало — на ход, за спину. Он открывается хорошо, и вот сейчас вышел на замену и сразу поймал момент: открылся, вышел один на один, но не исполнил, не подсёк.

В первом тайме «Локо» загнал соперника к своим воротам, играл просто здорово, а у динамовцев не вышли сборники, команда отбивалась. Было очень много моментов у ворот Лещука. Открытием стал Митай, который сыграл опорника, и сыграл просто здорово. Контригры бело-голубые не показывали, Бителло игрок качественный, но пока не играет определяющей роли, более того, не обеспечивает голевыми форвардов.

По спорному моменту с Дзюбой — фол был, но не на красную карточку», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».