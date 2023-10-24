«Локомотив» обратился в ЭСК РФС после матча с «Динамо»

«Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС из-за отсутствия нарушения и красной карточки защитнику бело-голубых Роберто Фернандесу за лишение явной возможности забить гол на 57-й минуте матча.

Напомним, Роберто Фернандес сбил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу перед входом в штрафную площадь бело-голубых. Главный судья встречи Сергей Иванов игру не остановил. VAR в эпизод не вмешался.

Матч «Локомотив» — «Динамо», который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве в субботу, 21 октября, завершился вничью — 0:0.