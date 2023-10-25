«ПСЖ» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «ПСЖ» разгромил своего соперника — 3:0.

Парижане вышли вперёд на 32-й минуте. Голом отметился лидер атак команды Килиан Мбаппе. На 54-й минуте с передачи Усмана Дембеле отличился форвард хозяев Рандаль Коло Муани. Точку в матче поставил Ли Кан Ин, забивший под занавес встречи.

Турнирную таблицу группы F возглавляет «ПСЖ». Команд Луиса Энрике набрала шесть очков в трёх стартовых матчах группового этапа. «Милан» с двумя очками в активе находится на последней, четвёртой строчке.