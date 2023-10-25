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«ПСЖ» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

«ПСЖ» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «ПСЖ» разгромил своего соперника — 3:0.

Парижане вышли вперёд на 32-й минуте. Голом отметился лидер атак команды Килиан Мбаппе. На 54-й минуте с передачи Усмана Дембеле отличился форвард хозяев Рандаль Коло Муани. Точку в матче поставил Ли Кан Ин, забивший под занавес встречи.

Турнирную таблицу группы F возглавляет «ПСЖ». Команд Луиса Энрике набрала шесть очков в трёх стартовых матчах группового этапа. «Милан» с двумя очками в активе находится на последней, четвёртой строчке.

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 32'     2:0 Коло Муани – 53'     3:0 Ин – 89'    
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