Бека-Бека приступил к тренировкам в тренажёрном зале

Полузащитник французской «Ниццы», 22-летний Алексис Бека‑Бека приступил к работе в тренажёрном зале после инцидента на мосту, сообщает Record. Ранее хавбек провёл некоторое время в специализированном больничном отделении и сейчас постепенно возвращается к нормальной жизни при полной поддержке клуба.

29 сентября Бека-Бека более трёх часов простоял на краю моста в Ницце, откуда был благополучно эвакуирован после переговоров с психологом. По данным СМИ, одной из причин таких действий француза могло стать «романтическое разочарование».

Француз провёл сезон‑2021/2022 и начало сезона-2022/2023 в московском «Локомотиве». В нынешнем чемпионате Франции Бека-Бека не сыграл ни одного матча за «Ниццу». В прошлом сезоне он провёл 22 матча за клуб.