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Бывший футболист Локомотива Алексис Бека-Бека залез на мост, грозился покончить с собой, подробности, как спасали, Ницца

Страшная история со счастливым концом. Бывшего игрока «Локо» два часа снимали с моста
Полина Куимова
Алексис Бека-Бека
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Бека-Бека из «Ниццы» поставил футбол на паузу. Но теперь ужас позади.

Жуткое в Ницце — бывший игрок «Локомотива», 22-летний Алексис Бека-Бека угрожал прыгнуть с моста.

Полузащитник «Ниццы» пропустил утреннюю тренировку: вместо этого он сел в свой авто и отправился по автостраде А8 до виадука Маньян, что примерно в пяти километрах от домашнего стадиона команды. Дорога проходит примерно на высоте 100 метров над землёй.

Виадук Маньян

Виадук Маньян

Фото: bfmtv.com

О происшествии быстро стало известно — к месту стянулись пожарные, полиция, жандармы, а клуб отменил все запланированные мероприятия на день и собрал кризисную группу. Личность человека, сидящего на краю виадука, раскрыл французский журналист Экрем Конур, однако после шквала критики, обрушившейся на него в социальных сетях, он удалил свой пост.

К Бека-Бека направили психолога, а экстренные службы долго и тщательно вели переговоры с футболистом. Игроки, в частности одноклубник Кефрен Тюрам, со своей стороны связывались с девушкой Алексиса, чтобы она как можно скорее приехала к виадуку. По версии французских СМИ, всё дело было в расставании партнёров. Позднее представитель Бека-Бека опроверг эту информацию, сказав, что разрыв не имеет никакого отношения к произошедшему, а ситуация была «вырвана из контекста». От каких-либо других комментариев он отказался.

Алексис Бека-Бека

Алексис Бека-Бека

Фото: ZUMA/ТАСС

Пока не было новостей, народ в соцсетях написал сотни слов поддержки молодому футболисту. Все с трепетом ждали одного — что игрока всё же спасут и он вернётся домой.

К счастью, худшего не произошло. Спустя примерно два часа после первой новости французские медиа сообщили, что экстренные службы и психологи всё же убедили Бека-Бека не прыгать. Теперь с ним работают специалисты.

Будем надеяться, что дальше у Алексиса всё будет хорошо — и на поле, и за его пределами. В этом сезоне он за «Ниццу» ещё ни разу не сыграл, хотя прошло уже шесть туров. Во 2-м и 6-м турах чемпионата Франции Бека-Бека оставался в запасе, а в остальных даже не попадал в заявку.

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