Полузащитник сборной США перейдёт в «Бетис»

«Бетис» договорился о подписании контракта с полузащитником сборной США Джонни Кардозо, выступающим за бразильский клуб «Интернасьонал», сообщили источники ESPN Brasil. 22-летний Кардозо покинет команду из Порту-Алегри в конце сезона-2023 и подпишет пятилетнее соглашение с андалусийцами.

Севильцы заплатят за трансфер € 6 млн ($ 6,3 млн). В рамках сделки «Интернасьонал» получит 20% от любого будущего трансфера игрока.

Кардозо забил два гола в 46 матчах во всех соревнованиях за бразильскую команду в этом сезоне. Его действующий контракт с «Интернасьоналом» рассчитан до декабря 2026 года.

Кардозо провёл девять матчей за сборную США. В начале этого месяца он принял участие в двух товарищеских играх национальной команды — с Германией и Ганой.