Экс-защитник «Арсенала» Папастатопулос станет футболистом «Бетиса» — Романо

Греческий защитник Сократис Папастатопулос в ближайшее время станет футболистом «Бетиса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 35-летний игрок обороны перейдёт в испанский клуб на правах свободного агента. Стороны достигли принципиальной договорённости. Контракт будет действовать до конца июня 2024 года. «Бетис» официально объявит о подписании в ближайшее время.

Последней командой Сократиса был «Олимпиакос». Защитник находится без клуба с 1 июля этого года. В прошлом сезоне Папастатопулос провёл за греческую команду 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тысяч.

Ранее сообщалось о совместной уборке пляжа, которую проведут футболисты «Ариса» и «Бетиса» перед очным матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы.