Алиев рассказал, что Милевский находился в коме

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья экс-нападающего сборной Украины Артёма Милевского, который был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

«Да, он был в коме. Я каждый день, в том числе перед интервью, был у него. Он поправляется, лечится. У него много доброжелателей, но много и таких, кто желает ему зла.

Ему нужно перестроиться, забыть, что он был футболистом. Всё, это прошло. Сейчас у него новый этап в жизни — как и у меня. Жизнь на этом не заканчивается. Может, этот этап будет даже лучше, чем тот, что был в футболе. Перестраиваться тяжело, но надо. На то ты и мужик», — приводит слова Алиева ua.tribuna.com.

Напомним, о госпитализации бывшего нападающего «Динамо» Киев и сборной Украины стало известно в конце сентября.