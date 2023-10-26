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Лига 1 дисквалифицировала игрока «Ниццы» Аталя за призыв к «чёрному дню для евреев»

Лига 1 дисквалифицировала игрока «Ниццы» Аталя за призыв к «чёрному дню для евреев»
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Французская Лига 1 дисквалифицировала алжирского игрока «Ниццы» Юсефа Аталя на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом «устроить чёрный день для евреев», сообщается на официальном сайте лиги.

Теперь алжирец не сыграет до середины декабря.

Ранее Аталь принёс извинения за скандальное видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, которое он опубликовал в своих соцсетях. Алжирца могли выгнать из команды за поддержку Палестины. Вскоре он удалил эту публикацию, а клуб решил отстранить Юсефа до дальнейшего уведомления.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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