«Ницца» отстранила Аталя за призыв к «чёрному дню для евреев» в поддержку Палестины

Французский клуб «Ницца» выпустил заявление после публичной поддержки Палестины со стороны защитника команды Юсефа Аталя, призвавшего к «чёрному дню для евреев».

«Как только Юсеф Аталь вернулся из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, с ним связались директора «Ниццы» для беседы.

Клуб понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию и принеся публичные извинения в письменной форме. Тем не менее, учитывая характер публикации и её серьёзность, клуб принял решение принять немедленные дисциплинарные меры в отношении игрока, до каких-либо действий, которые могут быть предприняты спортивными и юридическими властями. Таким образом, клуб решил отстранить Юсефа Аталя до дальнейшего уведомления.

Мы хотели бы подчеркнуть, что репутация и единство «Ниццы» являются результатом поведения всех его сотрудников, которое должно соответствовать ценностям, продвигаемым учреждением. Клуб подтверждает свою твёрдую приверженность обеспечению того, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями», — говорится в заявлении французского клуба.