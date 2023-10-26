Партнёр Месси по «Интер Майами» Мартинес покинет клуб — Романо

Нападающий «Интер Майами» Хосеф Мартинес в ближайшее время покинет клуб из МЛС. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, венесуэльский форвард уйдёт из команды, за которую выступает аргентинский форвард Лионель Месси, в качестве свободного агента. Стороны договорились о преждевременном разрыве контракта.

В текущем сезоне Мартинес провёл за «Интер Майами» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до конца декабря этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее бывший нападающий «Терека» Шамиль Лахиялов высказался о возможном вручении футболисту «Интер Майами» Лионелю Месси «Золотого мяча».