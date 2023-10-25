Лахиялов: МЛС слабее РПЛ, но Месси заслужил «Золотой мяч» в сборной Аргентины

Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о том, достоин ли нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получить восьмой «Золотой мяч» в карьере. Церемония вручения приза состоится в понедельник, 30 октября.

«Уже просачивалась информация, что «Золотой мяч» получит Месси. Я думаю, единственным критерием, по которому эту награду отдадут ему, является прошедший чемпионат мира в Катаре. Вряд ли «Золотой мяч» вручат Месси за игру в составе «ПСЖ» или «Интер Майами». Наверное, МЛС по своему уровню слабее даже российской лиги. А что касается игр за сборную, то по ним Месси заслужил «Золотой мяч». По крайней мере, благодаря им он является главным претендентом на получение «Золотого мяча». Потому что довольно-таки посредственная сборная Аргентины, которая не входила в число фаворитов перед началом чемпионата мира, выиграла этот турнир. Она не была претендентом на золотые медали по составу, и никто не знал, насколько силён её тренерский штаб. Поэтому можно сказать, что Месси практически в одиночку выиграл чемпионат мира и заслужил этот «Золотой мяч». Который, на мой взгляд, станет последним в его карьере», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».