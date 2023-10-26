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В «Ахмате» сообщили, что у клуба есть большой кредит доверия к Мирославу Ромащенко

В «Ахмате» сообщили, что у клуба есть большой кредит доверия к Мирославу Ромащенко
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что у грозненского клуба есть большой кредит доверия к нынешнему главному тренеру Мирославу Ромащенко.

«Кредит доверия к Ромащенко большой. Нас всё устраивает, кроме результата. Но он наладится. Для этого есть объективные и субъективные причины», — передаёт слова Ахмеда Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Ахмат» набрал 12 очков в 12 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Грозненская команда занимает 12-е место в турнирной таблице национального чемпионата. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 28 очков. В тройке лидеров также находятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов».

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