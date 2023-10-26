Каманцев: судейские ошибки в последнем туре РПЛ сложно объяснить. Повторение невозможно

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался по поводу допущенных арбитрами ошибок в матчах 12-го тура РПЛ.

«Всегда есть недостаток качества, а не количества. Последний тур получился не очень хорошим по ключевым ошибкам. Расстроило то, что ошибки были в простых моментах, а VAR не помогал. Арбитры всегда сложно выходят после пауз на сборные, требуется дополнительная подготовка.

В данном случае арбитр на VAR нас подвёл. После очередной паузы в ноябре мы планируем сбор, чтобы судьи подготовились после простоя. Ошибки, которые случились, сложно объяснить. Повторение такого тура невозможно, такого не будет», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.