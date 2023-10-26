Глава судейского комитета РФС Каманцев объяснил, с чем связаны замены судей на VAR

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев объяснил, с чем связаны замены судей на VAR.

«Не столько с ошибками, сколько с психологической готовностью, с устойчивостью к проведению матчей. Возникло ощущение, что лучше заменить. Такое периодически случается. С недавнего времени в ФИФА, в УЕФА стали внедрять практику роли второго судьи, а не ассистента, чтобы появлялось второе мнение. Но, к сожалению, не везде это себя показало. Думаю, мы дальше будем продолжать внедрять аналогичную практику. Это не наказание», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначения на международные матчи и работали только на внутренней арене. При этом в РПЛ и в Кубке страны используется система VAR.