Писарев: удивило, что «Спартак» закрыл вторую команду, затраты на которую были небольшими

Главный тренер «Краснодара-2» и помощник Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев высказался о воссоздании второй команды в московском «Спартаке».

«Начну с того, что изначально мы в РФС, где я был спортивным директором, высказали идею создания вторых команд для клубов Премьер-Лиги. Тогда меня поддержал Леонид Федун. Потом вторые команды появились у «Зенита», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива». И для меня было удивительно, когда «Спартак» закрыл проект, который обходился совсем недорого. Во сколько? Затраты были сравнимы с покупкой одного иностранца. При этом сколько вторая команда «Спартака» дала не только главной, но и другим клубам!

А посмотрите на «Краснодар-2». Этот проект дал 20 человек для первой команды и других клубов. Институт вторых команд — хорошее дело, которое в своё время внедрил спортивный департамент РФС. Точнее, мы тогда просто вернулись к практике, которая уже существовала ранее. Вторые команды надо правильно использовать. Два-три возрастных игрока, остальные — молодые. Те, кто прогрессируют, переходят в первую команду. Во вторую набирают новых. Вот главная задача, а не игра на результат», — приводит слова Писарева издание «РБ Спорт».