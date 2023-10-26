Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев: в «Спартаке» какой-то конфликт, это видно

Николай Писарев: в «Спартаке» какой-то конфликт, это видно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара-2» и помощник Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев высказался о московском «Спартаке».

«Есть ощущение, что в «Спартаке» нервозная обстановка? Нервозная. да. Там какой-то конфликт есть, это видно. Но какой конкретно — не знаю. Общался ли я в сборной с Соболевым и Джикией? Общался, конечно. У них есть недовольство количеством игрового времени, которое они получают в клубе. Это нормально — каждый хочет играть. Определённые проблемы в «Спартаке» в плане выбора состава есть, но за состав и результат отвечает тренер — с него и спрос», — приводит слова Писарева издание «РБ Спорт».

После 12 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче красно-белые сыграют с «Факелом». Игра пройдёт в Воронеже 28 октября, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Писарев: ошибки игроков сборной России в матче с Кенией не связаны с мотивацией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android