Николай Писарев: в «Спартаке» какой-то конфликт, это видно

Главный тренер «Краснодара-2» и помощник Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев высказался о московском «Спартаке».

«Есть ощущение, что в «Спартаке» нервозная обстановка? Нервозная. да. Там какой-то конфликт есть, это видно. Но какой конкретно — не знаю. Общался ли я в сборной с Соболевым и Джикией? Общался, конечно. У них есть недовольство количеством игрового времени, которое они получают в клубе. Это нормально — каждый хочет играть. Определённые проблемы в «Спартаке» в плане выбора состава есть, но за состав и результат отвечает тренер — с него и спрос», — приводит слова Писарева издание «РБ Спорт».

После 12 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче красно-белые сыграют с «Факелом». Игра пройдёт в Воронеже 28 октября, начало — в 14:00 мск.