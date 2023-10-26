Президент «Урала» Иванов: у Гончаренко полный кредит доверия

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о критике в адрес тренерского штаба, а также о главном тренере команды Викторе Гончаренко.

«Я не критиковал тренерский штаб. Сказал, что лучше по игре спросить у тренерского штаба. Потому что тренеры каждый день работают с командой, и они знают, что произошло. У нас хороший тренерский штаб.

Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ достигла семи матчей? У Гончаренко полный кредит доверия. И даже если мы проиграем ещё несколько матчей. У нас очень хорошие отношения. Все болельщики у нас в городе любят и уважают Гончаренко. Да, такая серия получилась. Но думаю, что Виктор Михайлович справится. Он знает, как вывести команду из этого кризиса. Так что ничего пока страшного не происходит. У него полный кредит доверия. Мы ему все доверяем. Не только руководство клуба, но и вообще, все болельщики, руководство области. Все его ценят, уважают, видят, как он работает. И он очень много даёт футбольному клубу «Урал». Да, произошла осечка в игре с «Сочи». Но что сделать? Так бывает в футболе. Никто не хотел проиграть так крупно. Зря кто-то говорит, что критиковали тренеров. Я вообще не критикую главного тренера. Зачем его критиковать, когда команда показывает хороший футбол, готовит футболистов?» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».