«Ницца» не будет обжаловать решение о дисквалификации Аталя за его слова в адрес евреев

«Ницца» не намерена подавать апелляцию на решение Лиги 1 о дисквалификации алжирского игрока Юсефа Аталя на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом «устроить чёрный день для евреев». Об этом сообщает RMC Sport.

Из-за этой дисквалификации алжирец не сыграет до середины декабря.

Ранее Аталь принёс извинения за скандальное видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, которое он опубликовал в своих соцсетях. Алжирца могли выгнать из команды за поддержку Палестины. Вскоре он удалил эту публикацию, а клуб решил отстранить Юсефа до дальнейшего уведомления.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.