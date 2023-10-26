Голкипер «Астон Виллы» Мартинес: Эмери — один из пяти лучших тренеров в мире

Аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес похвалил главного тренера клуба Унаи Эмери, а также высказался о желании завоёвывать трофеи.

«Унаи Эмери — один из пяти лучших тренеров в мире на данный момент. «Астон Вилла» хочет выиграть Лигу чемпионов и завоевать трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы обязательно что-нибудь выиграем. С тех пор как я пришёл в команду, мы движемся вперёд. Я постараюсь вывести «Астон Виллу» в Лигу чемпионов», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, испанский специалист возглавил английский клуб в ноябре 2022 года.

После девяти туров АПЛ «Астон Вилла» занимает пятое место с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (21 очко).