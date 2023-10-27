Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Арбузова: если не найдём общий язык с ЦСКА, то у меня есть какие-то варианты

Агент Арбузова: если не найдём общий язык с ЦСКА, то у меня есть какие-то варианты
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.

«Не хочется подливать масла в огонь. Думаю, завтра Ярослав будет играть против «Спартака» в молодёжном первенстве. А что дальше — я не тренер. Я переживаю за своих клиентов. Если не найдём общий язык, как и у всех агентов, у меня в голове есть какие-то варианты — аренда, есть что-то. Но внутреннюю кухню выносить не буду. Хотелось бы играть в ЦСКА», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

19-летний Арбузов принял участие в четырёх матчах армейцев в текущем сезоне во всех турнирах. На счету полузащитника один гол в матче Кубка России. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Файзуллаев: звёздной болезни у меня не будет никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android