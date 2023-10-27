Агент Арбузова: если не найдём общий язык с ЦСКА, то у меня есть какие-то варианты

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.

«Не хочется подливать масла в огонь. Думаю, завтра Ярослав будет играть против «Спартака» в молодёжном первенстве. А что дальше — я не тренер. Я переживаю за своих клиентов. Если не найдём общий язык, как и у всех агентов, у меня в голове есть какие-то варианты — аренда, есть что-то. Но внутреннюю кухню выносить не буду. Хотелось бы играть в ЦСКА», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

19-летний Арбузов принял участие в четырёх матчах армейцев в текущем сезоне во всех турнирах. На счету полузащитника один гол в матче Кубка России. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.