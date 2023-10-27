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Аршавин выставил на продажу свой дом в Санкт-Петербурге за 150 млн рублей

Аршавин выставил на продажу свой дом в Санкт-Петербурге за 150 млн рублей
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выставил на продажу свой трёхэтажный дом в Санкт-Петербурге за 150 млн рублей, сообщает «Петербургский дневник».

Футболист выставил на продажу свой коттедж в Коломягах, которым владеет на протяжении пяти лет. Цена трёхэтажного дома площадью 400 кв. м составляет 150 млн рублей.

Согласно объявлению, в коттедже выполнен качественный дизайнерский ремонт, планировка и отделка, которые продуманы с учётом максимально комфортного проживания большой семьи.

Кроме того, жилплощадь обустроена сауной, джакузи, душевой, прачечной и местом для отдыха. Также в доме есть пять спален и парковка для четырёх автомобилей.

На данный момент Аршавин является помощником исполнительного комитета в питерском «Зените». В эту должность бывший игрок вступил в январе 2022 года.

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