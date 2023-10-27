Агент Лунёва: хорошо, что Андрей пропустил от «Байера» только пять

Антон Смирнов, представитель голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, оценил игру россиянина в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Команда из Азербайджана потерпела разгромное поражение в гостях со счетом 1:5.

«Хорошо, что только пять. Сложно комментировать что-то по такой игре. На сегодня это команды разного уровня, как небо и земля. Надеюсь, в Баку будет более достойная игра.

По Андрею: если докапываться, то при пятом голе мог сыграть удачнее, отбив на угловой или дальше в сторону. Но где игроки обороны на добивании, непонятно. В остальном ногами, на выходах — безупречно. Но кого это интересует при таком счёте? А так, такие игры тоже бывают, ничего с этим не поделать. Кто делает правильные выводы, тот идёт дальше, становится сильнее. Именно Андрей выглядел достойно, но футбол — это командная игра.

Андрею и команде спасибо, что не развалились окончательно и играли в каждом моменте. Значит, характер у команды есть, и есть от чего отталкиваться.

Вирц и Гримальдо — просто двигатели нынешнего «Байера». И они, и весь «Байер» в полном порядке», — написал Смирнов в телеграм-канале.