Transfermarkt представил самых дорогих игроков в каждой из возрастных категорий с 28 до 39

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал инфографику, которая представила самых дорогих футболистов в каждой из возрастных категорий с 28 до 39 лет. Самым дорогим игроком среди всех них оказался 30-летний Гарри Кейн, выступающий за мюнхенскую «Баварию».

Самые дорогие футболисты по возрастным категориям (28-39 лет):

28 лет — Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн);

29 лет — Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 80 млн);

30 лет — Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн);

31 год — Мохамед Салах («Ливерпуль», € 65 млн);

32 года — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 70 млн);

33 года — Илкай Гюндоган («Барселона», € 20 млн);

34 года — Томас Мюллер («Бавария», € 12 млн);

35 лет — Роберт Левандовски («Барселона», € 30 млн);

36 лет — Лионель Месси («Интер Майами», € 35 млн);

37 лет — Мануэль Нойер («Бавария», € 5 млн);

38 лет — Криштиану Роналду («Аль-Наср», € 15 млн);

39 лет — Тьяго Силва («Челси», € 2 млн).