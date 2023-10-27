Фёдор Смолов рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч» сезона-2022/2023

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, кому бы он отдал награду «Золотой мяч» за прошедший сезон, а также высказался о том, кто войдёт в тройку лучших на итоговом голосовании.

«Кому бы я отдал награду? Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой. Кто войдёт в тройку на итоговом голосовании? Месси, Холанд, Мбаппе. Ещё Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в «Реале», — приводит слова Смолова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее появилась информация, что нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/2023.

В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» Месси принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. Также футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.