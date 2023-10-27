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Роналдо заявил, что Месси должен выиграть «Золотой мяч» сезона-2022/2023

Роналдо заявил, что Месси должен выиграть «Золотой мяч» сезона-2022/2023
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч» за сезон-2022/2023.

«Золотой мяч» должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Другого пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022, было особенным. Это напомнило мне о выступлениях Диего Марадоны и Пеле на чемпионатах мира», — приводит слова Роналдо журналист Фабрицио Романо у себя в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Месси заранее сообщили, что он выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона. Нападающему осталось дождаться официальной церемонии награждения и забрать трофей, который станет уже восьмым в его карьере.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.

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