«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и закрепился на первой строчке в АПЛ

Завершился матч 10-го тура английского чемпионата, где встречались лондонские «Кристал Пэлас и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1.
Первый тайм команды провели без забитых мячей. В начале второго тайма, на 53-й минуте, защитник «Кристал Пэлас» Джоэл Уорд отправил мяч в свои ворота, выведя тем самым «Тоттенхэм» вперёд. Вскоре, на 66-й минуте, Сон Хын Мин с передачи Бреннана Джонсона удвоил преимущество гостей во встрече. В самой концовке матча, на 90+4-й минуте Джордан Айю отыграл один мяч, установив окончательный счёт встречи — 2:1, победа «Тоттенхэма».
После результата данного матча «Тоттенхэм» остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ, укрепив своё лидерство. «Шпоры» набрали 26 очков в десяти встречах. «Кристал Пэлас» занимает 11-е место, на счету «орлов» 12 очков в десяти играх.
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