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Кафанов: Хайкин — номер один в «Будё-Глимт», его любят. Лучше ему там остаться

Кафанов: Хайкин — номер один в «Будё-Глимт», его любят. Лучше ему там остаться
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал выступления российского голкипера Никиты Хайкина в норвежском клубе «Будё-Глимт».

«Никита Хайкин сейчас находится в очень хорошей форме. Он играет так же хорошо, как два прошлых сезона, и помогает побеждать. При счёте 0:0 и 1:0 в матче с «Бешикташем» в самый нужный момент Никита выручил и помог команде одержать победу.

Помогут ли еврокубки перейти в топовую лигу Европы? Никита в Норвегии наслаждается футболом. Он там номер один, его любят. Лучше ему там остаться. В новом клубе надо ждать своего шанса. Если такой шанс выпадет, то за него надо держаться. А в «Будё-Глимт» ему могут простить ошибку, он всё равно останется первым номером. Он не так давно начал играть, нашёл свой клуб и не наигрался ещё. Пусть Никита ещё поиграет и продолжит получать удовольствие», — приводит слова Кафанова Metaratings.

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