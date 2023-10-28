Кафанов: пять пропущенных голов от «Байера» — конечно, много, но Лунёва упрекнуть не в чем

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о пяти голах, пропущенных российским голкипером «Карабаха» Андреем Лунёвым в матче группового этапа Лиги Европы с «Байером» (1:5).

«Между «Карабахом» и «Байером» разница в классе очень большая. Пять пропущенных голов – конечно, много. Но если посмотреть на эти голы, то Андрея упрекнуть там не в чем. Единственное, можно сказать про пятый мяч, когда сыграли на добивании, но этот гол не повлиял на ход игры, хотя Андрей там мог сыграть лучше», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы команда из Азербайджана потерпела разгромное поражение в гостях от леверкузенского «Байера» со счётом 1:5.