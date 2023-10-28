«Факел» обыграл «Спартак» в 13-м туре РПЛ, Бабича удалили с поля на 70-й минуте

Завершилась встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Факел» одержал победу со счётом 2:0.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Форвард «Факела» Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперёд. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество воронежцев и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.