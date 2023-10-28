Почеттино объяснил, почему Мудрик и Энцо отсутствовали в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о причинах отсутствия в заявке своей команды на матч 10-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:2) вингера Михаила Мудрика и полузащитника Энцо Фернандеса.

«Энцо и Мудрик вчера почувствовали дискомфорт на тренировке. Оба получили небольшие мышечные повреждения.

Мы надеялись, что с ними всё будет в порядке к матчу. Однако оказалось, что они ещё не совсем готовы. Мы не хотели рисковать их здоровьем», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам сегодняшнего матча «Брентфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 10 игр. «Челси» находится на 11-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм Хотспур» (26).