«Челси» потерпел четвёртое поражение в АПЛ, уступив «Брентфорду»

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Брентфорд» одержал победу со счётом 2:0.
Счёт открыл защитник «Брентфорда» Итан Пиннок, который отличился на 58-й минуте. Ему ассистировал Брайан Мбемо. На 90+6-й минуте забитым мячом отметился Брайан Мбемо, когда игроки «Брентфорда» убежали в контратаку на пустые ворота.
«Брентфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 10 матчей. «Челси» находится на 11-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм Хотспур» (26).
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