«Крылья Советов» и «Оренбург» в густом тумане поделили очки

Сегодня, 28 октября, проходил матч 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте Бейл на бровке отобрал мяч у Мансильи, получил от Гарре пас в штрафной и вернул аргентинцу, который с левой ноги переиграл Сысуева.

На 67-й минуте Адамов с правого края навесил в центр штрафной, откуда подключившийся к атаке Перес головой отправил мяч в сетку ворот Овсянникова.

После 13 матчей в РПЛ «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции с 22 очками. А «Оренбург» находится в зоне стыковых игр, на 14-й строчке с 12 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.