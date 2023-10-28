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Крылья Советов — Оренбург 1:1, результат матча 12-го тура РПЛ 28 октября

«Крылья Советов» и «Оренбург» в густом тумане поделили очки
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Сегодня, 28 октября, проходил матч 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте Бейл на бровке отобрал мяч у Мансильи, получил от Гарре пас в штрафной и вернул аргентинцу, который с левой ноги переиграл Сысуева.

На 67-й минуте Адамов с правого края навесил в центр штрафной, откуда подключившийся к атаке Перес головой отправил мяч в сетку ворот Овсянникова.

После 13 матчей в РПЛ «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции с 22 очками. А «Оренбург» находится в зоне стыковых игр, на 14-й строчке с 12 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Гарре – 24'     1:1 Перес – 66'    
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