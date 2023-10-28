Стало известно, почему форвард «Зенита» Сергеев с трудом сдержал слезы после гола «Ахмату»

Сегодня, 28 октября, прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встретились санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» со счётом 2:1. Первый гол сине-бело-голубых во встрече забил нападающий Иван Сергеев. После забитого мяча форвард «Зенита» едва сдержал слёзы. Комментатор данного матча Павел Богданов объяснил такую реакцию Сергеева.

«Сегодня не стало Владимира Голубинского — это первый детский тренер Ивана Сергеева, главный тренер сборной Вологодской области по футболу. Ему был всего 61 год. Он скончался от инфаркта, об этом стало известно буквально за пару часов до матча. Поэтому такая реакция от Сергеева», — приводит слова Богданова «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.