Тренер «Зенита» Семак: мы много критикуем, но мало хвалим судей, когда они работают хорошо

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил уровень судейства в сегодняшнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Мы много критикуем, но мало хвалим судей, когда они работают хорошо. Сегодня было хорошее судейство», — сказал Семак на послематчевой конференции.

Напомним, сегодня, 28 октября, прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встретились санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» со счётом 2:1.

После результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.