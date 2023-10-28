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Игрок «Урала» Дмитриев пропустит матч с «Динамо» из-за смерти матери

Игрок «Урала» Дмитриев пропустит матч с «Динамо» из-за смерти матери
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Футболист екатеринбургского «Урала» Игорь Дмитриев пропустит матч 13-го тура МИР РПЛ с «Динамо», который пройдёт 29 октября, из-за смерти матери.

«Страшная новость пришла сегодня для нашего полузащитника Игоря Дмитриева. Умерла его мама.

Выражаем самые искренние соболезнования нашему игроку. Мы с тобой.

Игорь срочно выезжает домой и пропустит матч с «Динамо»», — сообщает пресс-служба клуба.

19-летний Игрок присоединился к «Уралу» этим летом из «Ленинградца», по информации Transfermarkt, за € 170 тыс. В нынешнем сезоне Дмитриев принял участие в 16 матчах, где результативными действиями не отметился.

На данный момент «Урал» после 12 проведённых матчей в РПЛ располагается на 10-м месте с 16 очками. «Динамо» находится на шестой позиции с 18 очками.

Купить билет на матч «Динамо» — «Урал» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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