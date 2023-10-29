Нападающий Чичарито покинет «Лос-Анджелес Гэлакси»

Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес покинет американский «Лос-Анджелес Гэлакси» по окончании контракта.

«Посмотрим за кого, но я знаю, что буду играть в следующем году.

Восстановление идёт очень хорошо. Через два-три месяца я снова буду на поле», — приводит слова Эрнандеса Fox Sports.

Мексиканец этим летом получил разрыв крестообразной связки и выбыл как минимум до февраля. Контракт с американским клубом рассчитан до декабря 2023 года, и «Лос-Анджелес Гэлакси» уже сообщил о том, что нападающий не входит в планы на следующий сезон.

Чичарито получает в МЛС $ 6 млн (€ 5,6 млн) в год, и среди возможных кандидатов, которые интересуются 35-летним игроком и могут покрыть похожую зарплату, являются «Монтеррей» и клуб, где воспитывался мексиканец – «Гвадалахара».

В нынешнем сезоне Хавьер провёл на поле 12 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и одной результативной передачей.