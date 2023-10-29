Андрей Канчельскис рассказал, чем отличаются дерби в России и Англии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил дерби в разных странах.

«По накалу борьбы дерби в Англии можно сравнить с российскими, а по атмосфере — нет. Там совсем другое отношение болельщиков. Но играть в любом случае выходят футболисты, так что всё зависит от них, от их настроя. Но накал перед дерби есть в любой стране.

Матчи «Юнайтед» и «Сити» всегда были принципиальными — это же дерби, вы всё понимаете. Когда я приехал в «Глазго Рейнджерс», болельщики говорили: «Мы можем вам простить всё, даже если проиграете чемпионат или Кубок, но четыре раза, пожалуйста, обыграйте «Селтик». Для них это самый большой праздник. На такие матчи другой настрой и желание», — сказал Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.