«Фергюсон поздравлял, ТВ приехало». Первый хет-трик в дерби Манчестера сделал россиянин

У Андрея Канчельскиса невероятная статистика против «Манчестер Сити». Хотя играл он за оба клуба. Вот его монолог.

В воскресенье, 29 октября, состоится одно из самых крутых дерби Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». В истории классического противостояния был и один герой из России. Андрей Канчельскис успел поиграть за оба клуба города, но с «МЮ» ни разу не проиграл соседям (пять побед, одна ничья). Личная статистика полузащитника в этих играх тоже внушает уважение: 4+2 по системе «гол+пас».

В преддверии нового дерби на «Олд Траффорд» Канчельскис вспоминает славное британское прошлое и пытается заглянуть в ближайшее будущее.

«Это был первый хет-трик в истории дерби!»

Если говорить, какой клуб мне ближе по духу, то в «Манчестер Юнайтед» у меня был полноценный контракт, а в «Сити» — аренда. Да и «Сити» был не тот, что сейчас. «Юнайтед» доминировал в Англии, обошёл «Ливерпуль». Это был мой первый клуб в Европе, мы завоевали много трофеев, а я многому там научился, нашёл друзей.

Канчельскис в 1991 году – сразу после перехода в «МЮ» Фото: Getty Images

Конечно, мне ближе «МЮ», но и в «Сити», несмотря на времена клуба, были и друзья, и хорошие отношения. Всегда должен оставаться позитив от клубов, в которых играл. Ты не имеешь права говорить плохое про эти команды — они же тебя приглашали. Все клубы останутся в моём сердце, все по-своему хороши.

Матчи «Юнайтед» и «Сити» всегда были принципиальными — это же дерби, вы всё понимаете. Когда я приехал в «Глазго Рейнджерс» (Канчельскис играл в Шотландии в 1998 – 2002 годах – «Чемпионат»), болельщики говорили: «Мы можем вам простить всё! Даже если проиграете чемпионат или Кубок, но четыре раза, пожалуйста, обыграйте «Селтик». Для них это самый большой праздник. На такие матчи другой настрой и желание.

Многие классные футболисты, приезжая в Англию и играя дерби, перегорают психологически и не могут с собой ничего сделать.

Настрой просто сумасшедший, телевидение с болельщиками нагнетают атмосферу. В таких матчах в полной мере проявляются характер команды, отношение футболистов к клубу. По накалу борьбы дерби в Англии можно сравнить с российскими, а по атмосфере — нет. Там совсем другое отношение болельщиков. Но играть в любом случае выходят футболисты, так что всё зависит от них, от их настроя. Но накал перед дерби есть в любой стране.

После гола в ворота «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Самое памятное дерби — 5:0 на «Олд Траффорд» в ноябре 1994-го. Так сложилось, что я забивал во всех британских дерби — и против «Ливерпуля», и против «Селтика». А здесь мне удался хет-трик. Первый хет-трик в истории дерби! Все ребята и Фергюсон поздравляли, телевидение приехало. Я тогда забрал мяч, которым забил три гола. Все на нём расписались. Было очень приятно.

Эйфория в такие моменты есть всегда и будет, но она должна продолжаться максимум до следующей тренировки, 24 часа, а потом — закончиться. Осознание, что я вошёл в историю, пришло со временем, но в моменте ничего такого не чувствовал. Сейчас осознаём, понимаем, а тогда просто играли в футбол. Да и времени на это не было! В сезоне было по 60 игр, успевали только отдохнуть, сыграть, куда-то прилететь, опять сыграть и так далее.

Видео хет-трика Канчельскиса в дерби с «Манчестер Сити». Начало — с 8:14:

Права на видео принадлежат The Football Association. Посмотреть видео можно на канале «Манчестер Юнайтед» в YouTube.

Никаких премиальных после матча не было. В Англии так не принято и не будет, думаю. Есть контракты, где всё прописано. В других странах, например, в Италии, в «Фиорентине» могли сделать какой-то презент за определённый матч. Например, за Кубок дали машины Audi. Это приветствуется, но не в Англии. Все относятся к этому с пониманием, никаких проблем нет.

Не могу сказать, что после этого хет-трика отношение фанатов ко мне прямо-таки резко поменялось. Оно изменилось после очень удачного первого сезона. Стабильность — признак мастерства. Люди оценили отношение к клубу, игру на поле. Клуб — превыше всего! Отношение болельщиков ко мне и по сей день нормальное. Спасибо им всем!

«Ну куда ты бежишь, если проигрываете 0:4?»

За «Юнайтед» я ни разу не проиграл в дерби, но играет же вся команда. Не один же я выходил на поле. Настрой клуба и всех футболистов влияет на результат. Так получилось.

Чем интересна АПЛ и почему её все смотрят — играют все 90 минут, несмотря на результат. Даже когда мы вели 4:0, играть нужно было до конца. Казалось бы, куда при таком счёте бежит команда противника? Что они хотят? Вот побежал их левый защитник, а ты — нет — получишь нагоняй от тренера. Тебе тоже надо бежать! Всё просто и очевидно. Я про себя задавался вопросом: «Ну куда ты бежишь, если проигрываете 0:4? Вы же не забьёте за 10 минут четыре». Но у них в крови играть до конца. В 1994-м тоже можно было на 3:0 закончить, но играли все 90 минут. «Сити» сопротивлялся до конца, несмотря на счёт.

Андрей Канчельскис и Ли Шарп Фото: Из личного архива Канчельскиса

Все всё видят и говорят, насколько с тех времён поменялся «Юнайтед». Даже появилась шутка: чтобы попасть в «МЮ», нужно сделать что-то криминальное. Есть в ней и доля правды. У многих молодых не такое отношение, как было раньше. У нас клуб был одной семьёй, все друг за друга, а сейчас есть проблемы и внутри раздевалки, появились группировки. Нет единого целого. Это проблема, которая не позволяет дать хороший результат.

Когда приезжаю в Англию, если мне что-то нужно или встречаемся, то общаемся с теми, с кем были вместе в клубе. Если есть вопросы, надо проконсультироваться по футболисту какому-то, могу позвонить. Это не проблема — мне ответят, пообщаемся. Но больше общения, когда приезжаю туда. Я всегда говорю: «Будете в России — звоните!» Все телефоны знаем. Это не значит, что надо каждый день названивать и спрашивать, как дела. Считаю, что лучше общаться вживую. Если есть возможность встретиться, посмотреть футбол и выпить чашку чая, то это не проблема.

«Надеюсь, «МЮ» отберёт очки у «Сити»

Конечно, я планирую смотреть новый матч «Манчестер Юнайтед» с «Сити». Но сегодня у нас тоже игра — последняя в сезоне (Канчельскис занимает пост генерального директора в казахстанском «Тоболе». — Прим. «Чемпионата»). Так что если будет время — посмотрю. В том году «Сити» завоевал три трофея, но настрой и мотивация должны быть всегда. Что объяснять? Нет такого, что они выиграли и теперь почивают на лаврах. Каждый год идёт конкуренция, есть задачи. Если любишь своё дело, будешь играть и выкладываться на все 100 процентов. А если пришёл на время, то быстро и закончишь. Такие живут одним днём: выиграли и ходят рассказывают всем сказки. Но там такого нет, во всяком случае, я не видел.

В этом году будет борьба — «Сити» снова будет бороться за чемпионство. Раньше «Юнайтед» каждый год выигрывал, и все говорили: «А куда дальше? Нет мотивации». А «МЮ» в итоге обошёл «Ливерпуль» по титулам в АПЛ. «Сити» тоже хочет войти в историю, что они сейчас и делают. Никаких послаблений не будет.

Дерби есть дерби — каждая команда может дать бой, здорово и уверенно сыграть. Я играл во многих дерби и знаю, какой настрой и ажиотаж перед игрой. За неделю до игры газеты пишут, телевидение, фанаты обсуждают. Для «Юнайтед» очень важно закрепить последние результаты. Вижу, что у команды есть проблемы, поэтому даже ничейный результат будет для них хорошим. Дерби — принципиальная игра, особенная. Надеюсь, «МЮ» отберёт очки у «Сити».