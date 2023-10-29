Канчельскис: наш «МЮ» был семьёй, все друг за друга, а сейчас появились группировки

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил команду 1990-х с нынешней.

«Все всё видят и говорят, насколько с тех времён поменялся «Юнайтед». Даже появилась шутка: чтобы попасть в «МЮ», нужно сделать что-то криминальное. Есть в неё и доля правды. У многих молодых не такое отношение, как было раньше. У нас клуб был одной семьёй, все друг за друга, а сейчас есть проблемы и внутри раздевалки, появились группировки. Нет единого целого. Это проблема, которая не позволяет дать хороший результат», — сказал Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.