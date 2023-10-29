Реднапп: из нынешнего состава «Юнайтед» в «Сити» мог бы играть только один футболист

Английский тренер Гарри Реднапп поделился мнением о состоянии «Манчестер Юнайтед» в преддверии их матча в АПЛ с «Манчестер Сити».

«Нынешнему «Манчестер Юнайтед» повезёт, если они финишируют близко к первой четвёрки, но даже это очень рискованный прогноз. На самом деле, я бы позволил себе зайти так далеко, чтобы сказать, что они продвинулись вперёд не дальше, чем во времена, когда команду тренировал Сульшер, но сколько миллионов клуб потратил с тех пор?

Если бы «Сити» мог выбрать для себя кого-нибудь из состава «красных дьяволов», то скольких игроков он бы выбрал? Возможно, Маркуса Рашфорда, но только в его лучшей форме, в которой он был в минувшем сезоне. Кто помимо него? Никто. Бруну Фернандеш мог бы оказаться на скамейке запасных, но он точно бы не выходил в стартовом составе. Остальные футболисты «Манчестер Юнайтед» даже близко не подойдут «Сити».

Я смотрю на «Юнайтед» и думаю: «Какой у вас план?». Они — очень, очень бледная тень некоторых команд, которые были у них на протяжении многих лет», — написал Реднапп в своей колонке в The Sun.

Напомним, дерби Манчестера состоится сегодня, 29 октября, в 18:30 мск.