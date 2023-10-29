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36-летний Форнароли оформил покер в первом тайме и забил один мяч рабоной в Австралии

36-летний нападающий австралийского «Мельбурн Виктори» Бруно Форнароли оформил покер в первом тайме и забил один мяч рабоной в матче 2-го тура австралийской А-лиги с «Ньюкасл Джетс» (5:3).

Права на видео принадлежат Australian Professional Leagues Company

Бруно открыл счёт своим мячам в этом матче на восьмой минуте, когда замкнул прострел своего партнёра и сделал счёт равным.

На 31-й минуте Форнароли в падении занёс мяч в ворота после паса от Адама Траоре.

На 40-й минуте 36-летний игрок уверенно реализовал 11-метровый, разведя вратаря и мяч по разным углам ворот.

На 45+3-й минуте Форнароли совершил шедевр, забив мяч рабоной, и тем самым оформил покер.

На данный момент после двух сыгранных матчей в австралийской А-лиге «Мельбурн Виктори» располагается на второй позиции с шестью очками. А «Ньюкасл Джетс» находится на девятой строчке с одним очком.