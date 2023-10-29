Глава «Оренбурга»: Деограсия знает, что мы должны остаться в РПЛ, к нему 100% доверие

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил работу главного тренера команды Давида Деограсии, а также рассказал о его задаче в РПЛ. Напомним, вчера «Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Какой кредит доверия к главному тренеру? На сто процентов есть доверие к нему. Не планируем с ним расставаться в ближайшее время? Нет. Тренер сейчас нас вполне устраивает. У тренера есть задача до зимы или до конца сезона? Он знает, какая задача: мы должны сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Еремякина Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков в 13 играх чемпионата.