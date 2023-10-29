Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: не удивляет, что «Краснодар» первый. Они стали прагматичными

Смолов: не удивляет, что «Краснодар» первый. Они стали прагматичными
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:1) заявил, что лидерство «Краснодара» не удивляет.

У «Краснодара» хорошая команда. Не удивило, что они первые. Они стали играть более прагматично с точки зрения результата. Если ведут в счёте, но игра не складывается, то стараются удержать счёт. Но ещё рано подводить итоги», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 28 очков.

Материалы по теме
Смолов — о Личке: бутылки летали, но не попал ни в кого. Он предупредил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android