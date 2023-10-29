Смолов: не удивляет, что «Краснодар» первый. Они стали прагматичными

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (2:1) заявил, что лидерство «Краснодара» не удивляет.

У «Краснодара» хорошая команда. Не удивило, что они первые. Они стали играть более прагматично с точки зрения результата. Если ведут в счёте, но игра не складывается, то стараются удержать счёт. Но ещё рано подводить итоги», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 28 очков.