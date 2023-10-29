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Смолов — о Личке: бутылки летали, но не попал ни в кого. Он предупредил

Смолов — о Личке: бутылки летали, но не попал ни в кого. Он предупредил
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, какие методы использует главный тренер команды Марцел Личка, чтобы завести футболистов.

«В этом сезоне уже несколько раз было, что Личка бросал бутылки. Но это нормально, у всех эмоции. Это как один из рычагов, чтобы завести команду. Бутылки летали, но не попал ни в кого. Он предупредил. В «Оренбурге» массажисты убирали бутылки, когда видели, что он злой», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 29 октября, в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.

После результата данного матча «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 21 очком после 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Урал» находится 10-й строчке, набрав 16 очков в 13 турах чемпионата России.

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