Защитник ЦСКА Агапов: желаем Мухину только здоровья

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов заявил, что желает партнёру Максиму Мухину только здоровья.

«Желаем Максиму только здоровья, чтобы он как можно скорее восстановился и выздоровел. Жалко, конечно, что так получилось», — передаёт слова Агапова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.