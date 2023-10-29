Игроки ЦСКА в матче с «Краснодаром» вышли в футболках в поддержку Максима Мухина

Игроки московского ЦСКА на матч 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0), который проходит сейчас, вышли в поддержку партнёра Максима Мухина.

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Армейцы появились в подтрибунном помещении, а затем на поле в специальных футболках поверх игровых маек, где были слова поддержки и здоровья полузащитнику Мухину.

Напомним, 21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином» (0:0). По результатам МРТ у Мухина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на восьмой строчке с 19 очками. «Краснодар» — лидер чемпионата с 29 очками.