Защитник ЦСКА Агапов: мы не смотрели, что «Краснодар» на первом месте

Защитник ЦСКА Илья Агапов сказал, что армейцы не смотрели на то, что «Краснодар» находится на первом месте.

«Мы не смотрели, что «Краснодар» на первом месте. К каждому сопернику готовимся по-разному. У всех разный стиль игры. Тренерский штаб всё разобрал и показал. Постарались всё выполнить», — передаёт слова Агапова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 29 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.